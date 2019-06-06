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После встречи с Путиным папа Франциск примет ответственных за Украину

Политика

Встреча папы и президента России пройдет в Ватикане 4 июля

Ватикан, 6 июня 2019, 17:22 — REGNUM  На 5−7 июля у папы римского Франциска намечены встречи с представителями украинской греко-католической церкви, а также с рядом сотрудников Ватикана, ответственных за это направление работы, передает информагентство Askanews в четверг, 6 июня.

В частности, папа намерен встретиться с сотрудниками конгрегации восточных церквей, а также папского совета по христианскому единству.

Как сообщалось ранее, встреча Франциска и Владимира Путина пройдет в Ватикане 4 июля. Из такой последовательности встреч наблюдатели делают выводы, что папа и президент России будут обсуждать, в частности, религиозные проблемы на Украине.

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