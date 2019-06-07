Румынский патриархат на острие межцерковного диалога?

Бухарест, , 06:42 — REGNUM Визит папы Римского Франциска в Румынию и встреча его с главой румынских православных патриархом Даниилом можно расценивать как важное событие на фоне конфликта между Константинопольским и Московским патриархатами. Почему православная Румыния может сказать веское слово в защиту христианского единства, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В отличие от визита понтифика в Болгарию, где местная православная церковь приняла его довольно сдержанно, румынские православные и сам патриарх организовали весьма дружеский прием. Если папа Франциск молился в соборе св. Александра Невского в Софии в одиночестве, то на молитве в соборе Спасения нации в Бухаресте присутствовало много верующих.

По мнению некоторых аналитиков, взаимное неприятие Москвы и Фанара может выдвинуть на передний план другие православные церкви, и у Румынии в этом смысле — как у латинской страны, окруженной славянскими соседями, как выразился журналист Кристиан Унтяну, — есть все шансы.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Конфликт между Фанаром и Москвой выдвигает вперед Румынский патриархат».