Боевики атаковали военный патруль на юго-западе Пакистана

Исламабад, 6 июня 2019, 17:02 — REGNUM Вооруженные боевики атаковали военный патруль в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, 6 июня передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению военных, в результате атаки в городе Хернай погибли двое сотрудников сил безопасности. Военные были развернуты в городе для обеспечения порядка во время праздника Ид-аль-Фитр.
Пока неясно, кто осуществил нападение — в Белуджистане активны как исламистские группировки, так и отряды сепаратистов-белуджей.
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