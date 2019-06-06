Четверг, 6 Июня 2019 года
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Боевики атаковали военный патруль на юго-западе Пакистана

Политика

Погибли двое сотрудников сил безопасности

Исламабад, 6 июня 2019, 17:02 — REGNUM  Вооруженные боевики атаковали военный патруль в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, 6 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, в результате атаки в городе Хернай погибли двое сотрудников сил безопасности. Военные были развернуты в городе для обеспечения порядка во время праздника Ид-аль-Фитр.

Пока неясно, кто осуществил нападение — в Белуджистане активны как исламистские группировки, так и отряды сепаратистов-белуджей.

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