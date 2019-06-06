Собянин: За деградацией городов следует деградация государств

Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Без активной трансформации городов в России может последовать деградация государства. Об этом заявил 6 июня мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для Собянина очевидно, что любая частная корпорация не выдержит конкуренции и обанкротится за 2−3 года, если не будет постоянно трансформироваться и адаптироваться. Однако когда город не трансформируется, банкротство может не наступить и в течение 30 лет.

«Но рано или поздно это кончается очень плохо. Мы живем в открытом мире, и город, который деградирует, теряет в первую очередь людей, инвестиции, интеллект. Теряет свое будущее. И догнать потом становится очень и очень сложно. За деградацией городов наступает деградация государств. Совсем древняя история закрепощения крестьян в России, которое не давало развиваться и трансформироваться городам, наращивать свой капитал — не стало Российской Империи. Советские города не трансформировались — не стало Советского Союза. А Китай остался, он начал трансформироваться, и города его», — сказал Собянин.

Он признал, что в 12-миллионном городе тяжело выяснить, чего хочет конкретный горожанин, но здесь необходимо максимально задействовать так называемую электронную демократию. При этом ожидать яростной поддержки жителей тоже не стоит, так как конфликты при подобных переменах неизбежны.

«Тишина и покой и трансформация городов — это разные вещи», — подчеркнул Собянин. Он призвал руководителей не ждать, что люди будут выходить на митинги с лозунгами вроде «Да здравствует Собянин». «На митинги приходят кричать совсем другие лозунги», — указал мэр Москвы.

В качестве примера эффективности цифровизации и работы с большими данными в Москве он привел Единую медицинскую инфосистему (ЕМИАС). До ее внедрения москвичу требовалось записываться к врачу за 3−7 дней, и предполагалось, что для обслуживания пациентов в тот же день необходимо в пять раз увеличить число поликлиник. После запуска системы и стопроцентной электронной записи выяснилось, что имеющееся число врачей способно обслуживать граждан в течение одних суток без постройки новых клиник.

«Это не значит, что их не надо строить. Я просто хочу сказать об эффективности тех или иных вложений, тех или иных информационных систем. В конечном счете, это и вопрос социального равенства, когда независимо от места жительства человек получает доступ к огромному количеству равных, качественных услуг», — сказал Сергей Собянин.

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