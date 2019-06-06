Инвестиции в человеческий капитал должны быть приоритетом для государства

Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Честность и прозрачность системы поиска новых лидеров страны стали ключевыми факторами для молодого поколения в России. Об этом заявил 6 июня первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если люди главное, то приоритетная задача государства — выращивание квалифицированных лидеров, управленцев, специалистов. Инвестиции в человеческий капитал для государства — самое главное», — считает Кириенко.

Он подчеркивает, что автоматизация цифрового общества не будет означать отсутствие запроса на квалифицированных специалистов.

По его мнению, сегодня цифровая среда позволяет совершенно по-другому работать с отбором кадров. И на это откликается запущенная 1,5 года назад президентом Владимиром Путиным программа «Россия — страна возможностей». Проекты «Лидеры России», студенческие олимпиады и другие онлайн-конкурсы уже собрали более 1 млн 600 тыс. участников.

Причем, полагает Сергей Кириенко, подобные кадровые отборы должны отвечать запросам молодого поколения, которое он считает «лучше, интереснее и требовательнее» предыдущего.

«Одно из важнейших его требований — это честность, то, что на сленге называют «трушность». Открытость, честность, справедливость, прозрачность», — сказал Кириенко.

Именно этими характеристиками обязаны обладать программы вроде «Лидеров России». В противном случае, убежден президентский чиновник, они не будут работать. Востребованность обнаруженных талантов тоже должна быть очевидна, но здесь проблемы нет, считает он: в последнее время два губернатора российских регионов появились благодаря подобным конкурсам.

«Вдумайтесь: человек подал заявку на интернет-конкурс и через полгода стал губернатором или федеральным министром», — добавил Кириенко.

Он также полагает, что «культура лидерства» может передаваться лишь от человека к человеку, поэтому отношение президента страны и других опытных руководителей играет в работе этой системы ключевую роль.

«Если темой подготовки лидеров болеет первый руководитель, она будет жить. Если это не так, она никогда не будет жить», — заключил Сергей Кириенко.

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