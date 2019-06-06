Москва, , 16:29 — REGNUM Критики пакта Молотова — Риббентропа не понимают исторический контекст, который существовал при заключении этого договора. Об этом заявил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Черняховский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы никогда не говорим, что Польша к 1939 году была более враждебным государством по отношению к нам, чем Германия. Польша 20 лет вела приграничные войны с нами необъявленные, пока Германия сидела с кризисом и внутренними вопросами. Мы никогда не говорим о том, что у нас не было никаких оснований защищать Польшу в 1939 году», — заявил Черняховский.

«Равно как и то, что мы не акцентируем вопрос о том, что августовский договор заключался в том, что мы не вмешиваемся — и если вдруг будет война, Польша её проиграет, далее определённой линии мы всё равно немцев не пустим. Речь шла именно об этом», — подчеркнул он.

Отдельно следует отметить и то, что в это время СССР был вынужден вести войну на Дальнем Востоке (Халхин-Гол) до середины сентября, отметил политолог.

«Заключив этот договор, мы обеспечили на будущее практически выход Японии из готовности прямо поддерживать Гитлера в войне с нами. До конца они Гитлеру уже никогда не верили, и в 1941 году опасались, что объявят войну, а Германия затем договорится. Это был мощный превентивный удар. И мы тем более не говорим о реальных планах Польши на то, что она спровоцирует войну, Англия и Франция высадят войска, и тогда Польша короткой линией возьмёт Берлин и будет главным выгодоприобретателем», — пояснил Черняховский.