Четверг, 6 Июня 2019 года
16:29:20 МСК

Новгородская и Ленинградская области «оформили отношения» соглашением

Политика

На ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 16:25 — REGNUM  Новгородская и Ленинградская области подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, документ подписали главы регионов Андрей Никитин и Александр Дрозденко.

«Связям между областями не один десяток лет. По сути, мы оформляем отношения. Это некая формальность, которая позволит добавить темпа», — прокомментировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, серьезное взаимодействие между регионами складывается в области создания туристических маршрутов.

По мнению Александра Дрозденко, взаимодействие также позволит развить сотрудничество в сфере совместных социальных проектов, подготовки кадров и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Правительства Новгородской и Ленинградской областей также заинтересованы в сохранении и расширении двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Документ также предполагает продвижение на рынки других регионов и зарубежных стран товаров и услуг, которые производят в Новгородской и Ленинградской областях, а также создание и функционирование совместных инновационных предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге сегодня, 6 июня, начал работу Петербургский международный экономический форум. В 2019 году девиз ПМЭФ — «Формируя повестку устойчивого развития». На форуме работает и стенд Новгородской области. Правительство региона планирует заключить более 10 соглашений на общую сумму инвестиций около 24 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить