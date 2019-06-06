Новгородская и Ленинградская области «оформили отношения» соглашением

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Новгородская и Ленинградская области подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, документ подписали главы регионов Андрей Никитин и Александр Дрозденко.

«Связям между областями не один десяток лет. По сути, мы оформляем отношения. Это некая формальность, которая позволит добавить темпа», — прокомментировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, серьезное взаимодействие между регионами складывается в области создания туристических маршрутов.

По мнению Александра Дрозденко, взаимодействие также позволит развить сотрудничество в сфере совместных социальных проектов, подготовки кадров и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Правительства Новгородской и Ленинградской областей также заинтересованы в сохранении и расширении двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Документ также предполагает продвижение на рынки других регионов и зарубежных стран товаров и услуг, которые производят в Новгородской и Ленинградской областях, а также создание и функционирование совместных инновационных предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге сегодня, 6 июня, начал работу Петербургский международный экономический форум. В 2019 году девиз ПМЭФ — «Формируя повестку устойчивого развития». На форуме работает и стенд Новгородской области. Правительство региона планирует заключить более 10 соглашений на общую сумму инвестиций около 24 млрд рублей.