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Как потратить много и зря: новый американский элемент ПРО оказался сырым

Политика

О современном состоянии и перспективах системы глобальной противоракетной обороны США Ground-based Midcourse Defense

Как потратить много и зря: новый американский элемент ПРО оказался сырым
Иллюстрация: The Missile Defense Agency
Межконтинентальная мишень для боевых испытаний класса баллистических ракет перед стартом

Вашингтон, 7 июня 2019, 04:17 — REGNUM  Перехватчик Redesigned Kill Vehicle (RKV) планировался в качестве новой ступени стратегической противоракетной обороны США. Почему же, затратив почти 700 млн долларов на его разработку, Пентагон решил отказаться от этого проекта, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Технические проблемы, проявившиеся в ходе последних испытаний, вероятно, и стали той причиной, по которой застопорилась дальнейшая разработка RKV. Сами детали этих проблем не раскрываются, но, судя по переносу сроков исполнения работ, RKV оказался слишком «сырым».

Как заявил замдиректора Агентства по противоракетной обороне США контрадмирал Джон Хилл, военные не желают снова идти по пути производства недоработанных изделий, которые придется доводить до ума во время эксплуатации. Возможно, США откажутся от RKV в пользу считающейся более перспективной Multi-object Kill Vehicle (MOKV), в нынешнем же состоянии система ПРО GMD не может считаться достаточной защитой даже от северокорейских межконтинентальных баллистических ракет.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Разработка нового перехватчика для глобальной системы ПРО США остановлена».

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