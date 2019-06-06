В Калмыкии стартуют выборы главы Республики

Элиста, , 16:16 — REGNUM Постановление «О назначении выборов главы Республики Калмыкия» приняли депутаты Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия в ходе сессии 6 июня. Сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Калмыкии

В соответствии с федеральным и региональным законодательством выборы были назначены на 8 сентября 2019 года.

«Старт избирательной кампании дан. В субботу выйдет постановление, все политические партии могут приступать к работе», — сказал спикер Народного Хурала РК Анатолий Козачко.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Орлов, возглавлявший Калмыкию с 2010 года, был отправлен в отставку решением президента Владимира Путина. На пост врио главы республики был назначен Бату Хасиков, в прошлом — известный кикбоксёр.