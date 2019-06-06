Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Калмыкии стартуют выборы главы Республики

Политика

Народный Хурал официально назначил дату выборов

Элиста, 6 июня 2019, 16:16 — REGNUM  Постановление «О назначении выборов главы Республики Калмыкия» приняли депутаты Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия в ходе сессии 6 июня. Сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Калмыкии

В соответствии с федеральным и региональным законодательством выборы были назначены на 8 сентября 2019 года.

«Старт избирательной кампании дан. В субботу выйдет постановление, все политические партии могут приступать к работе», — сказал спикер Народного Хурала РК Анатолий Козачко.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Орлов, возглавлявший Калмыкию с 2010 года, был отправлен в отставку решением президента Владимира Путина. На пост врио главы республики был назначен Бату Хасиков, в прошлом — известный кикбоксёр.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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