Пакт Молотова-Риббентропа: «Если бы не этот договор, мы бы проиграли войну»

Москва, , 16:11 — REGNUM Не только на Западе, но и в России широко распространена некорректная интерпретация роли пакта о ненападении Молотова-Риббентропа 1939 года. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Сагомонян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если бы не этот пакт, мы бы войну проиграли. Мы отодвинули будущий восточный фронт на 200−300 км. Если бы немцы атаковали с прибалтийского плацдарма, они бы через неделю уже были у стен Москвы, а Ленинград был бы взят сразу. А так они пробивались дальними путями через Смоленск, потеряли на пути половину техники. Это спасение было, но никто этого не понимает», — заявил Сагомонян.

По его словам, в публичном пространстве разговор о пакте Молотова-Риббентропа следует начинать не с 1938 года, а с 1933-го.

«Когда мы предлагали систему коллективной безопасности, когда её отвергли — тогда это всё пошло. Но теперь выдирают из истории конкретный момент: приехал Риббентроп, пожимает руку Сталину. Вот, смотрите, преступник, и весь мир нас проклинает», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что сейчас в мире господствует упрощённая система образования, которая серьёзно упрощает работу пропагандистской машине.

«Говорят, что много документов — но молодёжь и на Западе, и у нас мало читает. Она читает учебники, популярные брошюры, а кто пишет эти книги? Те, кто направляют нашу образовательную политику, кто стоит во главе информационной войны — они это в принципе понимают», — указал политолог.

«Мы, проигрываем и Запад нас опережает. Мы, допустим, в 2022 году будем отмечать очередную годовщину войны 1812 года. Можно представить, чтобы в связи с этим не было упомянуто имя Кутузова? Нет. Но как мы можем говорить о Победе, не упоминая имя Верховного главнокомандующего? Можно говорить о его ошибках, но говорить, что вообще безымянная Победа? Людям что внушается? Стоял во главе страны преступник, и значит, Победа тоже преступная. Это немыслимая вещь. Нам пора называть вещи своими именами», — заключил Сагомонян.