Италия не будет выполнять совет ЕС и повышать пенсионный возраст

Рим, , 16:05 — REGNUM Власти Италии не будут пересматривать ни одну из двух ключевых реформ, утвержденных в 2018 году — не будут отменять ни снижение пенсионного возраста, ни введение «пособия гражданина», заявил в четверг, 6 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Снизить дефицит бюджета удастся в том числе и с помощью тех расходных статей бюджета, по которым фактически будет потрачено меньше, чем предполагалось, сказал Конте.

В 2018 году было принято решение о снижении пенсионного возраста с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет стажа). «Пособие гражданина» предусматривает выплаты всем гражданам, чей доход составляет менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье).

5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.

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