Пятница, 7 Июня 2019 года
03:29:04 МСК

Иракские курды на трудном пути к политическому единомыслию

Политика

Станет ли новый глава региона настоящим лидером, достойным своего прославленного деда, национального героя курдского народа Мустафы Барзани?

Иракские курды на трудном пути к политическому единомыслию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иракский Курдистан

Эрбиль, Ирак, 7 июня 2019, 03:29 — REGNUM  Иракский Курдистан выбрал своего нового президента. Возможно, теперь курдам станет легче добиться политического единомыслия. что изменилось с избранием Ничервана Барзани, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Антон Исаков.

Предшественником нынешнего президента был его дядя Масуд Барзани, бывший президентом Иракского Курдистана с 2005 по 2017 год, который обладал широчайшими полномочиями. Теперь парламент региона принял несколько поправок, которые увеличивают зависимость президента от парламентариев; тем не менее, власть Демократической партии Курдистана, чьим лидером остается Масуд Барзани, не пошатнулась. Проблема скорее в клановости политической системы Курдистана, которая встает препятствием на пути достижения ощей договоренности.

Ярчайшим примером проблем, вытекающих из внутренних противоречий, стал референдум о независимости в сентябре 2017 года. Почему, несмотря на то, что большинство населения региона высказалось тогда за выход из состава Ирака, выхода не произошло?

Читайте подробности в статье Антона Исакова «Президент Иракского Курдистана: о вызовах, стоящих перед курдским лидером».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить