«Жалкое сопротивление»: У Зеленского оценили показательный демарш Рады

Киев, , 16:03 — REGNUM Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук расценивает голосования, которые состоялись в парламенте сегодня, 6 июня, как «жалкое сопротивление».

Об этом он заявил на брифинге для прессы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стефанчук отметил, что в Раде произошла консолидация усилий всех, кто не желает изменений в стране.

«Мы уверены, что в пределах, определенных Конституцией, мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения», — заявил он.

Какие конкретно механизмы, кроме досрочных парламентских выборов, имеются ввиду, представитель Зеленского не уточнил.

Также он заявил, что неправильно понимать нынешнюю ситуацию, как кризис в отношениях президента Украины и парламента.

«Есть большой конституционный кризис… в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась», — заявил Руслан Стефанчук.

В этом контексте он высказался о необходимости перезапуска всей политической системы на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что на сегодняшнем заседании Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака, назначенным на эти должности президентом Порошенко. Депутаты отклонили все кадровые предложения Зеленского. Также Верховная рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который зарегистрировал президент Украины. Вместе этого, парламент приняла закон о временных следственных комиссиях, который необходимдля закона об импичмента президента.