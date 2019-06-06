Вокалист рок-группы The Waterboys защитил роль СССР в победе над нацизмом

Лондон, , 16:04 — REGNUM 6 июня страны Западной Европы и США отмечают 75-ю годовщину высадки войск союзников в Нормандии. Российская делегация не присутствует на торжественных мероприятиях с участием глав государств. Вокалист британской рок-группы The Waterboys Майк Скотт подчеркнул роль СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне на своей странице в Twitter.

«Раз и навсегда, американские братья и сестры, поймите: СССР принес гораздо большие жертвы, чем вы и мы, в борьбе с нацизмом. США и Великобритания потеряли 500 тыс. жизней. СССР потерял 27 млн. Сталинград стал поворотной точкой, которая потопила Гитлера. Учите историю», — написал Скотт, добавив ссылку на статью газеты The Washington Post о праздновании годовщины высадки союзников.

«Мы не проходим такого в школе. Те из нас, кто знают это, изучили это самостоятельно. Наша система образования полна чертовой пропаганды. Вот почему здесь много тех, кто голосует за тех, кто стреляет в собственные ноги», — прокомментировал эту публикацию фан-клуб группы @WaterboysAS.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала прискорбным тот факт, что Россия не участвует в торжествах в Нормандии.

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