Польша против «СП-2». Но что она планирует делать без него?

Варшава, , 01:35 — REGNUM Трубопровод «Ямал-Европа» введен в действие в 1999 году и может уступить своему более мощному коллеге с «Северного потока — 2». Почему польский газотранспортный оператор Gaz-System не хочет отказываться от поставок газа по этому трубопроводу, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Если концепция российского Газпрома, предполагающая стабильную работу «Северных потоков» и «Турецкого потока», воплотится в реальность, то становится ненужной украинская газотранспортная система, об этом все знают и много говорят. Но точно так же излишними 2025 года могут оказаться излишними поставки через Белоруссию и Польшу, где и проходит «Ямал-Европа».

Польские эксперты опасаются не только потери транзитных объемов, но и роста зависимости Польши от Германии. Следом подключается и рассуждение о «газовой безопасности Европы». В этом Варшава солидарна с Киевом, для которого транзит российского газа должен прекратиться в конце этого года. На что же делают ставку те, кто надеется задержать введение в строй «СП-2»?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Зачем Варшава хочет модернизировать газопровод «Ямал-Европа».