Соцопрос: Идею вступления в НАТО поддерживают 53% жителей Украины

Киев, , 15:48 — REGNUM Если бы референдум относительно вступления Украины в НАТО проходил сегодня, то за вхождение в Альянс проголосовали бы 53% жителей страны.

Соответствующие данные социологического исследования, проведенного в период 29 мая — 3 июня 2019 года, обнародовала группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 июня.

Как отмечают социологи, 31% жителей Украины выступают против вступления в НАТО, 14% заявили, что не будут голосовать и 2% — не смогли определиться.

При этом за вступление Украины в ЕС готовы проголосовать 62% респондентов, 22% высказались против, 4% — не голосовали бы, а 12% — затруднились ответить на этот вопрос.

Авторы исследования подчеркивают, что поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины ощутимо преобладает в центральных и западных регионах.

Так, на западе вступление в ЕС готовы поддержать 82% респондентов, на востоке — 36%, в центре — 66%, на юге — 49%. Вступление Украины в НАТО на западе поддерживают 76%, на востоке — 27%, в центре — 57%, на юге — 36%.

А вот при выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% опрошенных заявили, что выступают за вступление в ЕС, 24% — за равноудаленность от России и запада, 10% — за вступление Украины в Таможенный союз.

Социологи отмечают, что в ходе исследования опрошено население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность — 2000 респондентов. Опрос был проведен методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе визита в Брюссель 4−5 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует после широкой информационной кампании вынести вопрос вступления Украины в НАТО на всеукраинский референдум, и уверен в положительном ответе украинцев.

«Мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — отметил, в частности, Зеленский.

В НАТО заявили, что остаются твердыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждают «агрессивные действия» России.