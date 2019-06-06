При утере госнаград в Чувашии хотят выдавать муляжи

Чебоксары, , 15:41 — REGNUM В Чувашии планируют выдавать при утере государственных наград не дубликаты, а муляжи. Соответствующий проект указа главы республики вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация главы республики предлагает наделить комиссию по государственным наградам при главе Чувашии полномочиями «по решению вопросов о выдаче награжденным лицам в случае утраты ими государственных наград не только дубликатов, но и муляжей утраченных государственных наград».

"Целесообразность данной нормы обусловлена использованием драгоценных металлов (золота 585 пробы, серебра 925 пробы) при изготовлении знака к почетному званию «Почетный гражданин Чувашской Республики», знаков орденов «За заслуги перед Чувашской Республикой» и «За любовь и верность», в случае утраты которых комиссия будет правомочна принимать решение о выдаче награжденному лицу их муляжей», — поясняется в документе.

В настоящее время при утере выдаётся дубликат. Отметим, что решение вопросов о выдаче дубликатов государственных наград Чувашии возложено на указанную выше комиссию в августе 2017 года.

Как часто награждаемые в Чувашии теряют государственные награды, не уточняется.