Как в Грузии гибнет русский язык и рухнули планы США на Крым: Радио REGNUM

Москва, 6 июня 2019, 17:00 — REGNUM
- В Грузии молодёжь почти не говорит на русском языке;
- В Польше могут разместить британскую военную базу;
- США хотели провести повторный референдум по Крыму;
- Бывший украинский министр раскрыл обман Киева;
- На полях ПМЭФ заявили о нефтяных запасах в Арктике.
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