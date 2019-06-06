Зеленский подпишет принятый Радой закон об импичменте и ВСК — эксперт

Киев, , 15:38 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект №1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом 6 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Олег Постернак.

«Думаю, что подпишет. У президента нет основания не подписывать. Значительное количество депутатов проголосовало. Этот закон важен не сколько в сфере импичмента, сколько в работе временной следственной комиссии парламента. Долгое время её работа регламентировалась нормами регламента парламента. Можно приветствовать, что один из институтов нашел свое законодательное и нормативное подкрепление», — сказал Постернак.

При этом он считает, что на Украине процедура объявления импичмента президенту очень сложна, поскольку требует ¾ голосов от состава парламента.

«Нужно понимать, чтобы объявить любому президенту импичмент нужна тяжелая и длительная процедура, которая, прежде всего, прописана в самой Конституции. Финальное голосование должно собрать ¾ от состава парламента Украины… Сама процедура продолжает оставаться призрачным фантомом, потому что собрать такое количество голосов против какого-либо президента будет сложно, если он не совершит очевидное криминальное преступление», — добавил Постернак.

Кроме того, что считает, что кризис в отношениях парламента и президента был заранее запрограммирован, поскольку у Зеленского нет своей парламентской фракции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Верховная рада 279 голосами приняла законопроект №1098 О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины.

В документе отмечается, что временная следственная комиссия парламента — это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента.

При этом следственная комиссия имеет право: заслушивать президента Украины и защитника (защитников) его прав; истребовать необходимые документы, материалы и другие сведения, касающиеся расследования, у госорганов, органов местного самоуправления, их должностных, служебных лиц, руководителей (должностных лиц, исполняющих их обязанности) предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации и отдельных граждан; в случае необходимости назначать экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, определять по два или более представителей ССК и поручать им присутствовать при проведении указанных экспертиз и исследований и установлении их результатов; приглашать и заслушивать граждан Украины (кроме судей и судей Конституционного суда Украины), которые могут сообщить об обстоятельствах совершения главой государства госизмены или иного преступления.