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Клинцевич: Украина вступила в период безвластия

Политика

Надолго ли

Москва, 6 июня 2019, 15:36 — REGNUM  В Совфеде прогнозируют Украине период безвластия, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

«Похоже, что Украина вступила в период безвластия, который может продлиться по меньшей мере до формирования нового состава парламента», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор настроен пессимистично.

«Ничего хорошего это не сулит», — добавил он.

Верховная рада Украины отказалась принимать отставки министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака, а еще раньше — премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кроме того, Рада заблокировала около десяти законопроектов, внесенных в парламент новым президентом страны Владимиром Зеленским.

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