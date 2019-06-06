У Зеленского опасаются, что конституционный суд отменит роспуск Рады

Киев, , 15:31 — REGNUM Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук опасается, что Конституционный суд Украины (КСУ) может отменить указ Владимира Зеленского о роспуске парламента. Соответствующее заявление Стефанчук сделал 6 июня в кулуарах Верховной рады.

«У мен не было бы таких сомнений, если бы мы все жили в стране высокого правового порядка. Когда я знаю, что сегодня делается с действующими нормативно-правовыми актами, каким образом выносятся решения судей. Как профессиональный юрист могу вам сказать, что решение суда и справедливость — это далеко не всегда одинаковые вещи… Я выражаю свои опасения, что может произойти всё», — сказал Стефанчук.

Он сообщил, что президентская команда будет отстаивать указ о досрочных выборах, поскольку он правомерен.

«Но, когда мы готовим свою конституционно-правовую позицию, мы будем её отстаивать. Назначен новый представитель президента в Конституционном суде. Он сейчас знакомится с делами. Все свои полномочия в рамках, которые определены Конституцией Украины, законом Украины «О Конституционном суде», Регламентом о Конституционном суде мы обязательно используем. Мы уверены в своей справедливости. Мы уверены в действии и презумпции правомерности данного указа. Мы очень надеемся, что КСУ выполнит возложенные на него обязанности независимо от никаких других обстоятельств», — подытожил Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня КСУ решил рассмотреть указ президента Зеленского о досрочном роспуске парламента по ускоренной процедуре 11 июня. Напомним, 23 мая вступил в силу указ президента Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов 21 июля.

«Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва», — говорится в указе.