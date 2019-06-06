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Додон готов развивать сотрудничество с РФ, ЕС и США

Политика

6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылся Петербургский международный экономический форум

Додон готов развивать сотрудничество с РФ, ЕС и США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игорь Додон

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 15:31 — REGNUM  Власти Молдавии планируют налаживать стратегическое партнерство с Российской Федерацией, Соединенными Штатами и Европейским союзом. Об этом 6 июня во время выступления на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент Молдавии Игорь Додон, добавив, что некоторые западные партнеры предпринимали попытки поставить Кишинев перед выбором.

«Не хочу, чтобы Запад использовал нас (Молдавию) против РФ», — сказал глава государства.

Додон добавил, что он является промолдавским политиком, который выступает за развитие сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Главная тема форума 2019 года — «Формируя повестку устойчивого развития».

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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