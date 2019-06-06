Путин отказался выйти на ринг с американской журналисткой

Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин пригласил американскую журналистку — исполнительного редактора по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, увлекающуюся тайским боксом, сразиться на татами. Такое предложение глава государства озвучил сегодня, 6 июня, на встрече с руководителями международных информационных агентств.

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Российский лидер предупредил, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество. А вот выходить на ринг с журналисткой из США он бы не стал, так как боксом никогда не занимался, признался Путин.

«Во-первых, хочу сказать, что я и не пошел бы с вами на ринг сам. Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом, — сказал Владимир Путин. — На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать».

Сама журналистка сказала, что не осмелилась бы выйти с российским лидером на ринг.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин даже при плотном графике находит время для занятий спортом. Он плавает по километру каждый день. Помимо этого, он увлекается хоккеем и другими видами спорта, например борьбой.

Как признался сам глава государства, именно спорт — один из его «секретов» и источников энергии. Напомним, что Владимир Путин с детства занимается дзюдо, а также с 2012 года регулярно участвует в любительских матчах Ночной хоккейной лиги, которая была создана по его инициативе.

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