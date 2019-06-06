Раду призвали принять закон об импичменте и депутатской неприкосновенности

Киев, , 15:29 — REGNUM Было бы честно, если Верховная рада Украины одновременно приняла закон об импичменте президента и закон о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, как ранее предлагал Владимир Зеленский. Об этом 6 июня заявил в кулуарах парламента представитель президента в Верховной раде РусланСтефанчук.

«Мы сообщили Верховной раде, что было бы честно вместе с импичментом принять законопроект №72 030 об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда бы мы честно и открыто шли бы на выборы, не будучи ограниченными какими-то специальными статусами. И президент, и депутаты имели бы возможность получить то, что есть во всем мире — процедуру отзыва. К сожалению, депутаты не вернулись ни к первому вопросу — о процедуре импичмента и вообще не включили рассмотрение вопроса об отмене депутатской неприкосновенности», — сказал Стефанчук.

По его словам, Раде нужно было принять отдельный закон об импичменте, как предлагал президент Зеленский, поскольку импичмент — отдельная конституционно-правовая процедура, которая не ограничивается Регламентом работы парламента.

«Импичмент — это не только Временная следственная комиссия, импичмент — это отдельная конституционно-правовая процедура. Именно потому что туда включены разные составляющие, мы не может определять его работой ВСК, потому что есть процедуры, которые предшествуют созданию ВСК и, которые идут после создания ВСК. Он не должен оставаться в регламенте, потому что регламент только регламентирует работу Верховной рады», — объяснил Стефанчук.

«Импичмент — это процедура, которая выходит за рамки работы Верховной рады. Именно поэтому президент Зеленский предложил отдельный законопроект, который касается импичмента, как целостной конституционно-правовой процедуры. Именно поэтому мы предложили Верховной раде в исполнение своих обещаний, как мы и говорили, принять этот законопроект. Опять-таки, Верховная рада даже не включила его в повестку дня», — возмутился Стефанчук.

По его словам, снятием неприкосновенности с депутатов, судей и президента займется новый состав парламента.

«В каденцию новой Рады мы внесем конституционную норму, где будет решен вопрос о снятии иммунитета со все трех категорий, о которых мы говорили. Тогда не будет вопросов ни по импичменту, ни других. Эти лица не будут иметь юридической неприкосновенности, которую они сегодня имеют. В Украине все должностные лица должны быть равными в правах перед каждым украинцем», — подытожил Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня парламент Украины принял во втором чтении и в целом законопроект №1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины». В законе отмечено, что специальная временная следственная комиссия Рады — коллегиальный временный орган парламента, который образуется в составе народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей. Задача ВСК — «проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов Украины».

При этом специальная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований «готовит и принимает заключение об обвинении президента Украины с учетом требований к обвинительному заключению, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины».