Климкин собирается на выборы, но не отказывает Зеленскому в помощи

Киев, , 15:25 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о желании сформировать свою «политическую команду» для участия в выборах, несмотря на получение предложения от президента Владимира Зеленского работать в министерстве иностранных дел Украины. Соответствующее заявление Климкин сделал 6 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он заверил, что на переходном периоде окажет поддержку президентской команде.

«Вчера в своем роверном интервью президент Зеленский сказал, что предлагал мне остаться и также напомнил, что перед нами стоят огромные международные вызовы. Я считаю, что ситуация действительно непростая. Над этим нужно работать вместе. Тем не менее, призываю депутатов позитивно рассмотреть мое заявление… На переходной период буду помогать и работать так как нужно. Это вопрос техники. То, что я не спрячусь под стол от ответственности и серьезных вещей, об этом можете не беспокоиться… Я готов сотрудничать и помогать. У меня есть сеть связей, понимание многих вещей.», — сказал Климкин.

При этом он считает, что президент Владимир Зеленский должен назначить нового главу украинского МИД.

«Я давно сказал, что подаю в отставку. Я подал заявление об отставке. Мою отставку в своем обращении даже поддержал новый президент Украины… На политику правительства это не влияет. Я всех просил проголосовать за отставку, я искренне хочу это сделать. Считаю, что это нормальная европейская политическая культура, когда появляется новый президент, команда должна спокойно идти в отставку. Я не был членом политической команды, но работал в сфере внешней политики. Если меняется президент США или Франции предыдущий министр не остается», — напомнил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня парламент Украины отклонил проекты постановлений № 10 367 об отставке и № 10 346 об увольнении Павла Климкина с должности главы министерства иностранных дел. 30 мая в Раде зарегистрировали три президентских проекта постановления об увольнении глав Минобороны Степана Полторака, Службы безопасности Василия Грицака и Министерства иностранных дел Климкина.