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Иностранцам, воевавшим в Донбассе, упростили получение гражданства Украины

Политика

Они могут получить вид на жительство, а затем гражданство

Киев, 6 июня 2019, 15:32 — REGNUM  Верховная рада Украины разрешила иностранным наёмникам, воевавшим на стороне боевиков ВСУ в Донбассе, получать гражданство Украины по упрощённой процедуре, сообщил 6 июня парламентский телеканал «Рада».

В законе, принятом 230 голосами, сказано, что иностранные боевики ВСУ находятся на территории Украины законно и могут также получить вид на жительство.

Напомним, ранее у стен Верховной рады регулярно собирались члены националистических организаций, которые требовали от Верховной рады легализовать иностранных участников карательной операции против Донбасса.

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Война в Донбассе
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