Глава МИД Украины отказался прятаться под стол

Киев, , 15:22 — REGNUM Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не собирается «прятаться под стол от ответственности» и продолжит работу на своем посту, если Рада отказалась его увольнять.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112.Украина», комментируя решение Верховной рады, которая ранее сегодня, 6 июня, отказалась отправить его в отставку.

Климкин заявил, что до голосования просил депутатов поддержать его увольнение, однако Рада решила по-другому.

«Это является нормальной, европейской, политической культурой, когда появляется новый президент, команда спокойно уходит в отставку», — сказал глава МИД.

Он добавил, что будет полноценно работать «в переходный период» для президента Зеленского и не собирается «прятаться под стол от ответственности».

«Я готов сотрудничать и помогать, поскольку у меня есть сеть связей и понимание определенных процессов», — уточнил глава украинской дипломатии.

Верховная рада рассматривала вопрос отставки Климкина дважды, однако «за» проголосовали 137 и 141 депутат при 226 необходимых.

ИА REGNUM напоминает, что 5 июня Зеленский заявил, что предлагал министру иностранных дел Павлу Климкину «остаться в команде».

«Климкин — это профессиональный дипломат. Я, кстати, предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас очень сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил пойти в политику», — сказал тогда новый президент Украины.

Климкин занимает пост главы украинской дипломатии с 2014 года. Согласно законам Украины, глав МИД и Минобороны назначает президент страны, остальных членов правительства, включая премьер-министра — правящее большинство в Верховной раде.

Климкин ранее заявил прессе, что рассчитывает стать депутатом в парламенте следующего созыва.