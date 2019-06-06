Марин Ле Пен о торжествах в Нормандии без РФ: «Прискорбно»

Париж, , 15:19 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сочла «прискорбным» тот факт, что Российская Федерация «не связана» с празднованием 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, в то время как Россия «заплатила высокую цену», сообщает Le Figaro.

«Сегодня мы чтим память о молодых солдатах, которые погибли, защищая нашу свободу 75 лет назад, а также о всех французских борцах сопротивления. Тем не менее, прискорбно, что Россия, заплатившая высокую цену, не связана с этими празднованиями», — написала Марин Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.

По данным института общественного мнения Франции, в мае 1945 года 57% жителей страны считали, что СССР больше всего повлиял на поражение Германии во Второй мировой войне. Затем данные изменились: в 2014 году 49% жителей страны назвали США победителями в войне и 23% — СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Франция отмечает 75-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии (Франция).

Официальная позиция Кремля заключается в том, что западные страны «подрывают» роль СССР в разгроме нацистской Германии.

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