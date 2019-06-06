России не нужно «приданое» Украины: воссоединение нереально

Москва, , 15:04 — REGNUM Сложно сказать, какой вариант возврата Крыма Украине более фантастичен — озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским или в шутку предложенный членом Совета Федерации РФ от Крыма Сергеем Цековым, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По его мнению, как это ни печально, воссоединение Украины с Россией сейчас представляется маловероятным. Вопрос даже не в том, что на Украине очень многие уже не считают русских не то что братьями, но даже людьми — 28 лет агрессивной пропаганды сделали своё дело. Наличие внутри страны 40 миллионов граждан, не очень хорошо материально обеспеченных, но при этом привыкших винить во всём русских — не то, о чем можно мечтать.

«Проблема еще и в том, что сейчас такое воссоединение было бы для России не только бессмысленным, но и очень затратным. Дело даже не в накопленных Украиной долгах, которые достанутся нам в «приданое» — для России эта сумма не критична. Но на российский бюджет придётся взвалить расходы на социалку, восстановление инфраструктуры и всего того, что много лет находилось в запущенном состоянии», — отметил эксперт.

При этом, оказавшись внутри российской экономики, украинские производители получат доступ к энергоносителям по внутренним ценам и беспошлинный доступ к российскому внутреннему рынку, что серьёзно осложнит положение для многих российских компаний. В то же время внутренняя трудовая миграция может многократно вырасти, со всеми вытекающими негативными последствиями.

«И, что самое смешное, даже после гипотетически возможного воссоединения России и Украины Запад никаких санкций отменять не станет, наоборот, даже если оно произойдёт по результатам всенародного и прозрачного референдума, Россию вновь обвинят в агрессии и усилят давление», — высказал свою точку зрения Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН зваявил, что Украина в случае объединения с Россией, сможет «вернуть» Крым.

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