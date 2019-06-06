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«Разминка перед ПМЭФ»: Путин проводит встречу с главами информагентств

Политика

Встреча с главами информагентств является традиционной на всех ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 14:58 — REGNUM  Президент России Владимир Путин назвал встречу с главами международных информационных агентств разминкой перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

«Мы с вами разомнемся немножко в ходе небольшой дискуссии, — сказал на встрече Путин. — Это даст мне возможность почувствовать, что может представлять интерес для других наших партнеров, которые приехали на форум».

Российский лидер подчеркнул, что встреча с главами информагентств является традиционной на всех ПМЭФ, которые проходили раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форуме проходит 6−8 июня в Санкт-Петербурге. На форум съедутся главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний и банков. В 2019 году девиз ПМЭФ — «Формируя повестку устойчивого развития».

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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