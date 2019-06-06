Путин надеется на скорую встречу с бизнесменами из США

Москва, , 15:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рассчитывает в скором времени встретиться с представителями американского бизнеса. Об этом он заявил журналистам 6 июня в Москве.

Глава государства напомнил о регулярных встречах как с российскими, так и с зарубежными бизнесменами. Он выразил надежду на скорую встречу с «американскими коллегами».

Недавно состоялись переговоры с предпринимателями из Великобритании, Германии, Франции, Италии, добавил он и заявил, что в дальнейшем будет «много контактов».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что американская администрация через санкции фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности. В качестве примера он привел ситуацию с компанией «Русал» и алюминиевой промышленностью.

Читайте также: Не контроль, но серьезное влияние: о заявлении Сечина о санкциях