Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Липецкой области стартовала губернаторская избирательная кампания

Политика

Главу администрации региона выберут 8 сентября

Липецк, 6 июня 2019, 14:49 — REGNUM  В Липецкой области депутаты облсовета на заседании 6 июня назначили дату выборов главы региональной администрации. Как сообщает ИА REGNUM, главу региона липчане выберут в единый день голосования 8 сентября.

«После публикации постановления официально стартует избирательная кампания и начнется выдвижение кандидатов. Кандидаты на должность главы региона должны заручиться поддержкой местных депутатов, муниципальный фильтр сегодня снижен до 6%», — сообщил председатель облсовета Павел Путилин.

Для выдвижения кандидаты должны представить не менее 163 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и действующих глав муниципалитетов. Подписи должны отдать представители как минимум 15 районов и городских округов Липецкой области.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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