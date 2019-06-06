В Липецкой области стартовала губернаторская избирательная кампания

Липецк, , 14:49 — REGNUM В Липецкой области депутаты облсовета на заседании 6 июня назначили дату выборов главы региональной администрации. Как сообщает ИА REGNUM, главу региона липчане выберут в единый день голосования 8 сентября.

«После публикации постановления официально стартует избирательная кампания и начнется выдвижение кандидатов. Кандидаты на должность главы региона должны заручиться поддержкой местных депутатов, муниципальный фильтр сегодня снижен до 6%», — сообщил председатель облсовета Павел Путилин.

Для выдвижения кандидаты должны представить не менее 163 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и действующих глав муниципалитетов. Подписи должны отдать представители как минимум 15 районов и городских округов Липецкой области.

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