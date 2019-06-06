«Скрыть свой позор»: Почему на Западе боятся правды о Второй мировой войне?

Москва, , 14:45 — REGNUM США и Великобритания проводят целенаправленную политику искажения исторической памяти, чтобы скрыть неблаговидные интересы своих элит в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«История очень часто используется в интересах решения текущих политических задач. Другое дело, что одни факты используют с чистыми руками, борясь против фальсификации, а другие заинтересованы в том, чтобы свою роль преувеличить, приписать себе чужие подвиги и скрыть свой позор», — заявил Новиков.

По его словам, оттягивание открытия второго фронта в течение двух лет является «безо всякого сомнения позором для Великобритании и США». Сегодня элиты этих стран пытаются представить свои страны главными победителями фашизма, сыгравшими главную роль в борьбе с фашизмом.

«Необходимые обещания нам были даны ещё в 1942 году и реально второй фронт был открыт только в 1944. Четыре-пять раз переносилось его открытие. Нужно понимать цели всех, кто в этой войне участвовал. Есть отдельные факты, которые самым серьёзным образом высвечивают позицию той или иной стороны. И вот 24 июня: два дня, как началась война против советского народа. Господин Трумэн, будущий президент США, а на тот момент сенатор, заявляет в New York Times следующее: если начнёт побеждать Германия, мы должны поддерживать Советский Союз, если начнёт побеждать Советский Союз, мы должны поддерживать Германию. И пусть они убивают друг друга как можно больше», — пояснил Новиков.

Эта позиция части западных элит «была выражена недвусмысленно, откровенно и искренне»: речь идёт не просто об архивных документах или тайных дневниках, а об открытой публикации в самой популярной газете Соединённых Штатов, подчеркнул парламентарий.

«Надо сказать, что западные лидеры, особенно Черчилль, настойчиво проводили именно эту линию: чем позже будет открыт второй фронт, тем сложнее будет ситуация на восточном фронте, тем больше советские солдаты и немецкие солдаты будут убивать друг друга и тем вернее к моменту победы одной или другой стороны сил Британии и США будет больше для того, чтобы как-то выстраивать отношения с победителем», — добавил депутат.