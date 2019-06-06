Выборы главы французской партии «Республиканцы» пройдут в октябре — СМИ

Париж, , 14:36 — REGNUM Во французской партии «Республиканцы» объявили, что выборы председателя партии состоятся 12−13 октября и, в случае второго тура, 19 и 20 октября 2019 года, сообщает Le Figaro.

«Чтобы придерживаться установленного правилами периода в 65 дней, потребуется провести выборы в конце июля, но лето и чрезвычайные обстоятельства не позволяют организовать выборы достойным образом, поэтому их срок был перенесен на середину октября», — говорится в заявлении партии «Республиканцев».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2019 года председатель партии «Республиканцы» во Франции Лоран Вокье объявил о соей отставке после исторического поражения партии (8,48%) на выборах в Европарламент, которые завершились 26 мая.

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