В Астрахани официально представили нового врио губернатора

Астрахань, , 14:31 — REGNUM В Астрахани полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов 6 июня представил нового временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Как сообщил портал «Астрахань-24», на церемонии присутствовали бывший губернатор Александр Жилкин и ушедший в отставку 5 июня бывший врио губернатора Сергей Морозов. Морозов заявил, что продолжит работу в новой должности, но подробностей не рассказал.

Игорь Бабушкин заявил, что продолжит курс развития региона, выбранный Сергеем Морозовым, и поблагодарил за оказанное ему доверие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Вместо него временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Бабушкин. Сергей Морозов возглавил администрацию Астраханской области 28 сентября 2018 года после отставки губернатора Александра Жилкина.

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