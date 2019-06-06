Додон назвал дату возможного роспуска парламента Молдавии

Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон может распустить парламент страны 10 июня, об этом он заявил 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если до 9 июня не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент 10 июня», — заявил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии фактически провалились переговоры Партии социалистов с оппозиционным блоком ACUM из-за нежелания социалистов обсуждать «деолигархизацию» страны и вывода ее из-под контроля лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Ранее сообщалось, что Игорь Додон намерен обратиться в Конституционный суд для разъяснения процедуры роспуска парламента в случае неспособности депутатов создать большинство и принимать законы.

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