Четверг, 6 Июня 2019 года
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Додон назвал дату возможного роспуска парламента Молдавии

Политика

Если не будет создано парламентское большинство и правительство, 10 июня Додон намерен распустить парламент

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 14:27 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон может распустить парламент страны 10 июня, об этом он заявил 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если до 9 июня не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент 10 июня», — заявил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии фактически провалились переговоры Партии социалистов с оппозиционным блоком ACUM из-за нежелания социалистов обсуждать «деолигархизацию» страны и вывода ее из-под контроля лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Ранее сообщалось, что Игорь Додон намерен обратиться в Конституционный суд для разъяснения процедуры роспуска парламента в случае неспособности депутатов создать большинство и принимать законы.

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Политический кризис в Молдавии
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