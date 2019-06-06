Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Расследование убийства трёх российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), совершённое летом 2018 года, должно быть как можно быстрее расследовано. С призывом максимально ускорить ход следствия к министру иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом (ЦАР) Сильви Байпо-Темон сегодня, 6 июня, на состоявшейся на полях XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встрече обратился глава МИД РФ Сергей Лавров.

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В ходе беседы стороны обменялись мнениями по развитию ситуации в ЦАР с упором на задачу продвижения национального примирения в этой стране. С российской стороны была выражена готовность и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки.

«Министрами был подтверждён взаимный настрой России и ЦАР на расширение плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, включая правоохранительную сферу», — говорится в сообщении МИД РФ.

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Президент ЦАР: Новых данных в деле об убийстве российских журналистов нет

Как сообщало ИА REGNUM, тела трёх российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — были найдены в Центрально-Африканской Республике 31 июля 2018 года. Преступление было совершено в 23 км от населённого пункта Сибю. В ходе расследования выяснилось, что за день до трагедии они были задержаны полицией.

Предположительно, на журналистов напали ради ограбления, после чего убили. По данным «Центра управления расследованиями», подконтрольного Михаилу Ходорковскому, журналисты работали в ЦАР над съёмкой документального проекта, посвящённого частной военной компании «Вагнер». Также сообщалось, что к гибели российских журналистов может быть причастна террористическая группировка Центрально-Африканской Республики «Селека».