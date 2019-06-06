В Москве стартовала избирательная кампания по выборам в Мосгордуму

Москва, , 14:49 — REGNUM В Москве дан старт избирательной кампании кандидатов в депутаты столичного парламента седьмого созыва. Соответствующее постановление «О назначении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва» опубликовал 6 июня официальный сайт Мосгордумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как на заседании столичного парламента пояснил председатель комиссии по законодательству Александр Семенников («Единая Россия»), избирательная кампания стартует после публикации соответствующего постановления, одновременно начинается сбор подписей избирателей, который продлится в течение 30 дней.

Пятого июня депутаты Мосгордумы постановили назначить выборы в городской парламент на второе воскресенье сентября — 8 числа.

Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам. Кроме того, в этом году впервые в нескольких избирательных округах пройдёт эксперимент по электронному голосованию.

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