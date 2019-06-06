Комитет по правам человека ООН поправляет Турцию

Ариф Асалыоглу, , 14:20 — REGNUM

Комитет по правам человека ООН 28 мая 2019 года подготовил важный доклад по ситуации с правами человека в Турции. Он дал детальный анализ ситуации, в которой оказались люди, арестованные или пострадавшие по обвинению в том, что «представляют угрозу государственной безопасности» в условиях чрезвычайного положения, введенного в стране после так называемой попытки переворота. Комитет заявил о неприемлемости причин ареста сотен тысяч людей, приведенных в качестве доказательств в обвинительных заключениях, а также отметил, что обвинение так и не смогло объяснить, какую же угрозу представляют эти люди своему государству.

Комитет по правам человека ООН является таким же органом международного суда, как и Европейский суд по правам человека. Решения комитета также напрямую обязывают Турцию исполнять его постановления. Таким образом, Анкара не сможет не отреагировать, не соблюсти или же не принять по внимание эти решения. Комитет не считает Конституционный суд Турции эффективным механизмом внутреннего права, как не считает достаточным поводом для ареста людей обвинение в использовании системы отправки текстовых сообщений для мобильных телефонов Bylock, имевшей лицензию государственных органов Турции. Не считает достаточным основанием для ареста людей и хранение ими средств в Bank Asya, который также был зарегистрирован как финансовая организация и имел лицензию на осуществление банковской деятельности. Таким образом, международный суд признал незаконным и несправедливым обвинения и аресты огромного числа людей по указу президента и кабинета министров.

На основании решения Комитета движение «Хизмет» подало обращение о похищении турецкой разведкой двух преподавателей — Исмета Озчелика и Тургая Карамана, являвшихся членами движения. Они были похищены турецкими спецслужбами в Малайзии в 2017 году, насильственно вывезены в Турцию и там арестованы. Комитет категорично высказался о нарушении прав и свобод турецких педагогов и предоставил турецким государственными органам 180 дней на исполнения его решения. Кроме того, он принял решение о компенсации жертвам, заявив, что аресты являлись актом произвола и насилия. Комитет напомнил, что Турция является одной из стран, подписавших Всеобщую декларацию прав человек, и констатировал: «Турецкое государство обязано освободить людей и выплатить им достойную компенсацию за нарушение их прав и свобод».

Решение, о котором идет речь, является первым решением Комитета по правам человека ООН в отношении движения «Хизмет». Еще ранее рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы приняла решение о 9-ти случаях нарушений прав. Однако степень действенности решения этой группы — вопрос весьма спорный. Тогда как Комитет является международным судом и его решения являются обязательными для Турции. Иными словами, еще один орган, имеющий статус международного суда, принял вполне четкое решение о деятельности движения «Хизмет». Ранее после длительного судебного разбирательства в Лондоне суд принял решение об «отсутствии состава преступления» в действиях группы турецких бизнесменов, среди которых председатель совета директоров Ipek Media Group Акын Ипек (владелец газеты Bugün («Сегодня»), Bugün TV, KanalTürk и прочих) и Мустафа Йешиль, председатель Фонда журналистов и писателей, одной из самых мощных организаций гражданского общества в Турции. Турецкое правительство оказывало беспрецедентное давление на Лондонский суд, отправляя бесчисленное количество якобы обвинительных документов.

Решение суда ООН еще раз доказало, что массовые аресты, продолжающиеся в Турции по отношению к лицам, подпадающим под категорию указа президента и кабинета министров (механизм внутреннего права, вступивший в Турции в действие в период чрезвычайного положения и действующий по сей день, по которому решения президента страны или совета министров имеют силу закона и не требуют утверждения парламентом — А.А.) также незаконны. Турецкое правительство ввело в стране режим чрезвычайного положения для оправдания бесчисленных арестов. Но Комитет по правам человека не принял объяснения и оправдания Турции. Напомним, что в резолюции ЕСПЧ по Турции в деле Алпарслана Алтана содержались те же критические замечания, и подчеркивалось, что арест не может оправдываться и считаться обоснованным под предлогом чрезвычайного положения в стране.

Тем самым было опровергнута правомочность объяснения турецкого правительства о том, что в условиях чрезвычайного положения в стране невозможно соблюдение норм международного права и положений деклараций, и было принято решение о том, что заявители были арестованы несправедливо и незаконно, а их арест не являлся необходимостью и единственно возможной мерой расследования. Иными словами, было сказано, что аресты в рамках чрезвычайного положения в стране не являются поводом для неразбирательства обоснованности этих арестов со стороны международных судебных органов.

Решение суда имеет еще один важный аспект, который касается сотен тысяч арестованных и осужденных в Турции. Комитет также опроверг доводы защиты Турции о том, что Конституционный суд Турции еще не вынес решения по обращению заявителей, внутренние правовые пути для установления справедливости не были исчерпаны, «следовательно, заявители не могли обращаться в международные инстанции». В решении Комитета ООН по правам человека движение сказано, что Конституционный суд Турции не объективен в принятии решений в отношении движения «Хизмет» и необоснованно затягивает вынесение этих решений, нарушая разумные сроки. Таким образом, Комитет не считает Конституционный суд действенным механизмом внутреннего права, способным вынести объективное решение и не считает должным ожидать решения этого органа для обращения в международные суды.

По мнению юристов, это решение Комитета ООН напрямую касается сотен тысяч заключенных, арестованных в Турции по указу президента и кабинета министров. Это также станет решением, которое повлияет на рассматриваемые в ЕСПЧ заявления о несправедливости и крайне длительных сроках ареста без вынесения обвинительных заключений. Как известно, ЕСПЧ многократно возвращал дела заявителей из Турции на основании того, что не соблюдена процедура подачи заявлений, ибо нет решения Конституционного суда Турции по делу. После решения Комиссии ООН по правам человека, ЕСПЧ также должно будет пересмотреть возвраты дел и принять новые решения.

Еще одним важным результатом, которое касается сотен тысяч людей, является решение по системе Bylock и Bank Asya. Как известно, десятки тысяч человек арестованы по обвинению в использовании системы отправки текстовых сообщений для мобильных телефонов Bylock и вкладчиков Bank Asya, средства сотен тысяч людей экспроприированы. Комитет ООН по правам человека постановил, что использование системы ByLock и хранение средств в Bank Asya не является поводом для ареста и экспроприации средств, так как «использование мобильного приложения связи не может быть доказательством преступления». Напомним, что по решению 2018/42 рабочей группы ООН по незаконному лишению свободы «использование системы отправки сообщений Bylock и участие в религиозных беседах, организованных движением Гюлена, не могут являться основанием для обвинения в членстве в террористической организации». По аналогичному решению Комитета ООН по правам человека, аресты и длительные сроки задержания без предъявления обвинительных заключений по решению КХК являются произволом государства, режим чрезвычайного положения не требовал проведения этих арестов, а использование системы отправки сообщений ByLock, хранение средств в Bank Asya и участие в религиозных беседах не может быть признано доказательством преступления.

В судебном решении Комитета также отмечалось, что заявители представали перед судьей для вынесения решения о мере пресечения в течение 19−21 дней, что также является серьезным нарушением прав. В решении также содержится постановление об освобождении заявителей из-под стражи и выплате им компенсации за причиненный ущерб. Комитет ООН по правам человека дал Турции 180 дней на выполнение требования суда. По мнению юристов, решение Комитета ООН по правам человека напрямую влияет на судьбу сотен тысяч обвиняемых и десятков тысяч заключенных в Турции по указу президента и кабинета министров. По словам экспертов-юристов, люди, длительное время обвиняемые и арестованные в использовании системы сообщений ByLock или хранении средств в Bank Asya, могут начать подавать ходатайства об освобождении, ссылаясь на это решение ООН. Кроме того, заявители, чьи дела возвращены из ЕСПЧ по указанной выше причине не прохождения внутренней процедуры принятия решений, могут использовать это постановление комитета ООН как основание для обращения о предоставлении им политического убежища.