В Польше осторожно смягчают риторику в отношении России

Варшава, , 14:18 — REGNUM Бывший премьер-министр Польши и председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский в интервью радиостанции WNET выразил озабоченность о состоянии польско-российских отношений.

По словам Качиньского, не в интересах Польши вести острый спор с Россией. По его словам, Россия не привыкла, что в Центральной Европе есть государство, с которым надо считаться, и она должна первой предпринять шаги по налаживанию отношений с Польшей.

«Это должно быть решение России о том, что она меняет свое отношение к Польше», — цитирует его «Радио Польши».

Говоря о планах расширения американского военного присутствия в Польше, Качиньский заявил, что трёхкратное увеличение численности американских войск в стране укрепляет безопасность Польши и не угрожает другим государствам.

«На данный момент нет причин полагать, что это будут какие-то значительные силы. Однако стоит помнить о том, что американское военное присутствие укрепляет нашу безопасность, тем более что оно не будет символическим», — сказал он.

Как уже сообщалось, министры иностранных дел России и Польши Сергей Лавров и Яцек Чапутович провели встречу в Хельсинки в кулуарах заседания комитета министров Совета Европы. Это была первая подобная встреча с 2014 года, и по этому поводу наблюдатели выражают некоторый оптимизм.