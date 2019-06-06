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Швеция прекращает подготовку военных в Ираке

Политика

Напряженная ситуация в Ираке вынуждает Швецию и еще ряд стран свернуть свои программы подготовки военных кадров для Ирака

Багдад, 6 июня 2019, 14:13 — REGNUM  В Ираке находятся 70 военных специалистов из Швеции, которые тренировали и консультировали иракских военных в вопросах защиты от терроризма. На этой неделе шведские специалисты получили приказ прекратить все мероприятия по подготовке иракских солдат. Об этом сообщает сайт Sveriges Radio (SR) со ссылкой на источники в министерстве обороны Швеции.

Шведские военные пока остаются на территории Ирака, но не проводят никаких тренировочных мероприятий из-за обострения ситуации в стране. Однако при этом пресс-служба министерства обороны Швеции отказывается назвать точную причину свертывания программы обучения иракских военных.

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Зарубежная хроника
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