Швеция прекращает подготовку военных в Ираке

Багдад, , 14:13 — REGNUM В Ираке находятся 70 военных специалистов из Швеции, которые тренировали и консультировали иракских военных в вопросах защиты от терроризма. На этой неделе шведские специалисты получили приказ прекратить все мероприятия по подготовке иракских солдат. Об этом сообщает сайт Sveriges Radio (SR) со ссылкой на источники в министерстве обороны Швеции.

Шведские военные пока остаются на территории Ирака, но не проводят никаких тренировочных мероприятий из-за обострения ситуации в стране. Однако при этом пресс-служба министерства обороны Швеции отказывается назвать точную причину свертывания программы обучения иракских военных.