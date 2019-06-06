Москва готова оказать поддержку урегулированию обстановки в ЦАР — МИД РФ

Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Россия и далее будет содействовать нормализации обстановки в Центрально-африканской Республике (ЦАР). Об этом 6 июня сообщает пресс-служба МИД России.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из ЦАР Сильви Байпо-Темона. На ней главы МИД двух стран обсудили ситуацию в ЦАР.

«С российской стороны была выражена готовность и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки, действуя в координации с центральноафриканским руководством, Африканским союзом и международными партнерами ЦАР, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности», — сообщили в пресс-службе российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в ЦАР вспыхнул межрелигиозный и этнический конфликт.

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