Верховная рада Украины не приняла отставку главы СБУ Грицака

Киев, , 14:10 — REGNUM Депутаты Верховной рады не приняли постановление об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, сообщил 6 июня парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали всего 78 парламентариев при 226 необходимых.

Депутаты отметили, что, во-первых, отсутствует кандидатура нового главы СБУ. Во-вторых, представитель команды президента Украины Владимира Зеленского Иван Баканов был якобы назначен заместителем главы СБУ незаконно и не может выполнять обязанности главы спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку министров обороны и иностранных дел Украины Степана Полторака и Павла Климкина.

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