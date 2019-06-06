Четверг, 6 Июня 2019 года
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Верховная рада Украины не приняла отставку главы СБУ Грицака

Политика

Парламент оставил на местах всех высших чиновников, ушедших после инаугурации Зеленского

Киев, 6 июня 2019, 14:10 — REGNUM  Депутаты Верховной рады не приняли постановление об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, сообщил 6 июня парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали всего 78 парламентариев при 226 необходимых.

Депутаты отметили, что, во-первых, отсутствует кандидатура нового главы СБУ. Во-вторых, представитель команды президента Украины Владимира Зеленского Иван Баканов был якобы назначен заместителем главы СБУ незаконно и не может выполнять обязанности главы спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку министров обороны и иностранных дел Украины Степана Полторака и Павла Климкина.

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