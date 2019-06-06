Генсек ООН развенчал «наивный оптимизм» относительно глобализации

Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM ООН отстает по темпам реализации своей программы действий, направленной на устойчивое развитие до 2030 года. Об этом сообщил 6 июня генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гутерреш вспомнил о своих представлениях десятилетней давности, когда он работал в правительстве Португалии.

«Тогда был наивный оптимизм относительно глобализации и технического прогресса: глобализация создаст такое благосостояние, что в конечном счете будут решены экономические проблемы мира. Ясно, что глобализация и технологический прогресс приводят к росту благосостояния, богатства, растет средний класс, люди живут дольше, меньше детей умирает сразу после рождения. Но в то же время глобализация и технический прогресс приводят к огромному росту неравенства в мире. В результате целые страны, целые сектора оказываются позади, они не могут угнаться за темпами прогресса», — сказал Гутерреш.

Именно это и вызывает большое недовольство в обществе, крушение доверительных отношений между людьми и политическим истеблишментом, между населением и международными организациями.

«Поэтому есть понимание, что необходимо двигаться к более справедливой глобализации, глобализации для всех», — подчеркнул Гутерреш.

В ООН уже разработали программу действий до 2030 года по борьбе с бедностью, голодом, огромные усилия прилагаются в сфере образования, экологии, чтобы попытаться воспользоваться благами глобализации и технического прогресса в интересах всех. «Это очень амбициозная цель, и пока мы отстаем по темпам реализиации этой цели», — подчеркнул Гутерреш.

Он пояснил, что планета не готова к последствиям 4-й промышленной революции, к конфликтам вокруг сетей 5G, искусственного интеллекта и другим. По мнению генсека ООН, жизненно важно срочно преобразовать всю систему образования.

«Мы должны учиться УЧИТЬСЯ, а не учиться вещам, которые потом оказываются ненужными. Надо, чтобы люди учились всю жизнь», — заключил Гутерреш.

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