Главы МИД Франции и Чехии провели переговоры в Париже

Париж, , 14:06 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с главой МИД Чехии Томашем Петржичеком в Париже 5 июня, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Известно, что министры обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики и обороны.

Стороны также обменялись мнениями по основным международным вопросам, особенно в Африке, где Чехия и Франция вместе привержены развитию и стабильности в зоне Сахель.

Жан-Ив Ле Дриан выразил желание Франции продолжить живой диалог с Вишеградской группой (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

Напомним, рабочая встреча глав МИД Франции и Чехии стала продолжением двустороннего диалога после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Прагу в октябре 2018 года.