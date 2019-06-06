Четверг, 6 Июня 2019 года
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Главы МИД Франции и Чехии провели переговоры в Париже

Политика

Стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества

Париж, 6 июня 2019, 14:06 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с главой МИД Чехии Томашем Петржичеком в Париже 5 июня, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Известно, что министры обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики и обороны.

Стороны также обменялись мнениями по основным международным вопросам, особенно в Африке, где Чехия и Франция вместе привержены развитию и стабильности в зоне Сахель.

Жан-Ив Ле Дриан выразил желание Франции продолжить живой диалог с Вишеградской группой (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

Напомним, рабочая встреча глав МИД Франции и Чехии стала продолжением двустороннего диалога после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Прагу в октябре 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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