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Сечин рассказал о возможностях РФ и Китая создавать маркерные сорта нефти

Политика

6 июня в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 13:58 — REGNUM  Россия и Китай, которые суммарно производят более 30% ископаемых энергоресурсов в мире, могут проводить совместную сбалансированную энергетическую политику. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на открытии II Российско-китайского энергетического форума в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Энергетика — основа торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая, — сказал Сечин. — Энергетические товары формируют 38% торгового оборота наших стран».

По его словам, РФ и Китай, наращивающие добычу и торговлю углеводородами, могут создавать новые маркерные сорта нефти и влиять на ценообразование.

«Мы (РФ и Китай) можем создавать новые маркерные сорта нефти», — сказал глава «Роснефти».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 июня в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2019. Девиз форума — «Формируя повестку устойчивого развития».

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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