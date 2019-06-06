В Южной Корее ожидают прибытие новых истребителей F-35A

Сеул, , 14:29 — REGNUM Новая партия из двух самолётов пятого поколения F-35A будет доставлена в Южную Корею в июле. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление министерства обороны.

Первые истребители прибыли в марте. Также в этом году ожидается поставка четырёх самолётов в августе и трёх — в октябре. Сроки были ранее перенесены, чтобы не провоцировать Северную Корею и не подрывать переговоры. По этой причине откладывается и ввод истребителей в строй, который состоится, как ожидается, в октябре и будет приурочен к семидесятилетию ВВС. При этом, известно, что церемония ввода самолётов в строй будет скромной, чтобы также избежать провокаций.

Всего в Южную Корею будет отправлено 40 подобных истребителей до конца 2021 года. Общая стоимость контракта составляет 6,6 миллиардов долларов. Истребители станут главным звеном в системе «kill chain», предназначенной для обороны от Северной Кореи.