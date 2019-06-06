Генсек ООН: Мир не должен скатиться в новую холодную войну

Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Мировые державы должны сделать всё, чтобы не скатиться в очередную «холодную войну». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил 6 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что ООН подготовила стратегию устойчивого развития до 2030 года, однако темпы ее достижения далеки от идеальных, в том числе и из-за политики.

«Мир был двухполярным, стал многополярным, а в последнее время — несколько хаотичным», — сказал Гутерреш.

«В свое время подъем Афин и опасения, которые это вызвало в Спарте, сделали неизбежной Пелопонесскую войну, — добавил генсек ООН. — Я не говорю, что надвигается война, но надо сделать всё, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не скатились в новую «холодную войну», чтобы мы решали проблемы не только изменения климата, но и глобального политического потепления».

В противном случае Гутерреш прогнозирует рост угрозы мировой безопасности. По его мнению, сегодня мировые лидеры сконцентрированы «на собственных потребностях и амбициях, а не на коллективных целях».

Как сообщалось, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на полях ПМЭФ-2019 проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил сам Гутерреш, также он намерен встретиться и с другими высокопоставленными представителями российских властных структур.

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