В Раде посчитали идеи Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины

Киев, , 13:53 — REGNUM Пункты «дорожной карты Зеленского», озвученные представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонидом Кучмой на Минских переговорах, являются ничем иным, как «началом капитуляции Украины по российскому сценарию». Такое мнение высказала глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции «Самопомощь» Анна Гопко.

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Украинская сторона предложила ввести запрет на ответный огонь в Донбассе

«Что означает призыв «запретить стрелять в ответ»?! Главнокомандующий Зеленский и его представитель Кучма предлагают украинским воинам на передовой стать беззащитными мишенями? Какой следующий шаг? Выйти из окопов и сложить оружие перед оккупантами?» — задаётся вопросом парламентарий.

Депутат отметила, что безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли.

«Если президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM ) публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь предательства национальных интересов, — написала Анна Гопко в Facebook.

Она добавила, что «победа над агрессором и мир — это то, к чему стремятся все украинцы».

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«Но не надо путать мир и капитуляцию на условиях врага», — призвала Гопко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе Леонид Кучма внёс предложение о прекращении экономической изоляции Донбасса. Эта инициатива будет рассмотрена экономической погруппой на следующем заседании в Минске. Кроме того, Кучма заявил, что режим тишины в Донбассе следует дополнить запретом на ведение ответного огня. Также, по его словам, необходим запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. Соответствующие предложения должны быть разработаны и утверждены до 19 июня.

Добавим, что эти инициативы уже подверглись резкой критике со стороны депутатов Верховной рады Украины. Так, председатель украинского парламента Андрей Парубий заявил, что с тревогой воспринял предложение о запрете ВСУ открывать ответный огонь по Донбассу. По его словам, это «не путь к миру», а «путь к капитуляции». Он призвал президента Украины Владимира Зеленского «скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам», а также подчеркнул, что не допустит капитуляции Украины перед «российским агрессором».