Одна Нормандия, Десять сталинских ударов: пусть каждый отмечает свои победы

Москва, , 13:52 — REGNUM Высадка американо-британских войск в Нормандии объяснялась прагматическими задачами «союзников», и у России гораздо больше оснований вспоминать не «Оверлорд», а Десять сталинских ударов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 6 июня.

В четверг в Нормандии пройдут церемонии в честь 75-летия американо-британской десантной операции «Оверлорд». В мероприятиях принимают участие Тереза Мэй, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Россия будет представлена на уровне дипломата посольства во Франции, поскольку приглашение французской стороны не предусматривало направление Россией официальной делегации из Москвы, рассказал журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Очередная годовщина высадки союзников в Нормандии… Не помню, чтобы в советские время это вообще кого-то волновало. Высадились американцы и британцы понятно зачем: чтобы захватить свою часть Европы. Высадились тогда, когда уже больше нельзя было ставить на первое место заинтересованность в том, чтобы СССР понёс в войне с Третьим рейхом максимально возможные потери — иначе послевоенное мироустройство можно было проиграть. Но и после высадки продолжили играть в игры: американцы начали контакты с нацистами на предмет возможности сепаратного мира, англичане вообще стали разрабатывать планы продолжения войны с СССР с использованием в том числе и пленённых немецких дивизий…

Это в «перестройку» стали вклад союзников в Победу 1945 года особенно выделять. А после 1991 года начали учебники переписывать, наших ветеранов унижать. Об оскорблении руководителей Советского Союза я и не говорю, оно продолжается.

В 1995 году международный статус наших празднований решили повысить. Как это часто у нас бывает, переборщили. В 2000 сделали паузу, но потом — в 2005 и 2010 годах продолжили по нарастающей. Причём стали зазывать даже реваншистов — прибалтов, поляков и так далее. Зачем? Перевоспитать хотели? Совесть пробудить? Нет у них совести. Вот, например, японцев неизменно приглашали, и что, признают они итоги нашей Победы? А политики в Риге, Вильнюсе и Таллине признают?

Одним словом, высадка ‑ и высадка; у нас в 1944 году операций масштаба всей операции «Оверлорд» с десяток было: вспомним знаменитые Десять сталинских ударов!

Конечно, представителя посольства в Нормандию надо направить из вежливости, но не более. А к нам официальные делегации с Запада и из Японии на мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной и последующими действиями на Дальнем Востоке, больше не приглашать. Это наше, сокровенное, в главном — поминальное.

В эти дни мы должны не о мире благостно думать, а о том, как страну от новой агрессии защитить. А защищать приходится и ещё придётся: и от бывших противников, и, в основном, от бывших «союзников», — отметил Михаил Демурин.